Los gatos y la caza: un estudio distingue cinco tipos de dueños según su reacción a este instinto

Protectores, defensores del instinto, tolerantes...

Los " protectores preocupados " se centraban en la seguridad de los gatos, los " guardianes tolerantes" no les gustaba la caza por los gatos, pero tendían a aceptarla, y los "propietarios de laissez-faire" desconocían en gran medida los problemas relacionados con la caza y la deambulación de los gatos.

10 millones de gatos en Reino Unido

Cómo alcanzar un consenso

Propuestas para que todos estén contentos

El objetivo: cuidar la vida silvestre

El artículo, publicado en la revista ‘Frontiers in Ecology and the Environment’, incluye, además de la encuesta, un cuestionario para que los dueños de gatos puedan averiguar qué categoría los describe mejor.