Denuncian a un influencer por grabar actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos: acciones contra la fauna y el hábitat

2025-12-21_infracciones_gredos_avila_02
Imágenes publicadas por el influencer. Guardia Civil
MadridLa Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron tras detectar en diferentes canales digitales diverso contenido audiovisual grabado en enclaves especialmente sensibles del Parque.

2025-12-21_infracciones_gredos_avila_01
2025-12-21_infracciones_gredos_avila_01. Guardia Civil

Prácticas prohibidas

En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas, vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica; acampada no autorizada en áreas sometidas a protección especial; o baños en lagunas glaciares, ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida.

2025-12-21_infracciones_gredos_avila_05
2025-12-21_infracciones_gredos_avila_05. Guardia Civil

Gran valor ecológico

La Guardia Civil recuerda que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de gran valor ecológico que alberga especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas. Actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad.

Así, toda actividad que se realice en Espacios Naturales Protegidos debe ajustarse a la legislación vigente, siendo necesario disponer de las autorizaciones pertinentes para la realización de determinadas prácticas.

