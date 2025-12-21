La agresión mortal se produjo durante la madrugada del domingo

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) ocurrida en la madrugada de este domingo, según han informado en la red social X.

La policía autonómica investiga los motivos y la autoría de la agresión y, según ha adelantado 'Elcaso.com', la víctima habría sido atacada con arma blanca.

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de los Mossos, de la Guardia Urbana de Molins y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).