Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Agresiones

Investigan la muerte violenta por arma blanca de un hombre en Molins de Rei, Barcelona

Agente de los Mossos junto a un vehículo
Un agente de los Mossos junto a un vehículo en una imagen de archivo. Mossos
Compartir

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Molins de Rei (Barcelona) ocurrida en la madrugada de este domingo, según han informado en la red social X.

La policía autonómica investiga los motivos y la autoría de la agresión y, según ha adelantado 'Elcaso.com', la víctima habría sido atacada con arma blanca.

PUEDE INTERESARTE

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de los Mossos, de la Guardia Urbana de Molins y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Temas