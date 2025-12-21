Rocío Martín 21 DIC 2025 - 13:31h.

Los agentes hallaron fluidos corporales en la bata que el facultativo utilizó durante la intervención

El cirujano detenido en Murcia por la agresión sexual a una paciente gastó lubricante de manera exagerada, según dos auxiliares de la clínica

MurciaLa Policía continúa investigando el caso del cirujano acusado de una agresión sexual a una paciente en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

Las autoridades analizan los restos hallados en la bata del cirujano

En el atestado policial figuran los fotogramas de un vídeo grabado en el quirófano por una de las enfermeras cuando notó que el doctor David hacía movimientos pélvicos entre las piernas de la paciente, con los pantalones ligeramente bajados. Creyó ver una violación y, por eso, sacó su teléfono móvil para grabar la escena. Además, las dos auxiliares de clínica denunciaron a la Policía que el doctor gastó lubricante de manera exagerada y cambió la camilla de orientación.

En el atestado también se recoge que los agentes hallaron fluidos corporales en la bata que el facultativo utilizó durante la intervención. Los agentes recogieron muestras que serán analizadas para determinar qué tipo de fluidos son.

No se descarta que haya más víctimas

Según recoge el medio local La Verdad, la Policía Nacional baraja la posibilidad de que exista "un potencial número de víctimas", debido al 'modus operandi' del facultativo.

La investigación continúa abierta y se espera que más pacientes puedan aportar su testimonio. La jueza está a la espera de recibir las declaraciones de las nuevas denunciantes, que deberán comparecer en sede judicial. También se prevé que vuelvan a declarar las enfermeras que captaron el vídeo, pieza clave en el procedimiento.

Así, la instrucción judicial se centra ahora en recopilar testimonios y pruebas que permitan esclarecer el alcance de los presuntos abusos.

Tres mujeres han denunciado al cirujano por sucesos similares

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico han acudido en los últimos días a dependencias policiales para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares.

Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.