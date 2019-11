Un herpesvirus podría ser la causa de la esclerosis múltiple

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Karolinska, Suecia , y publicado en la revista ' Frontiers in Immunology ', afirma que los pacientes con esclerosis múltiple (EM) portan el herpesvirus 6A (HHV-6) en mayor medida que los individuos sanos , lo que podría suponer que juega algún tipo de papel en el desarrollo de la enfermedad.

Un virus engaña al sistema inmune para atacar el propio tejido

La causa de la esclerosis múltiple no está clara, pero una explicación plausible es que un virus engaña al sistema inmune para atacar el propio tejido del cuerpo. El HHV-6 se ha asociado previamente con la EM, pero en esos estudios no fue posible distinguir entre 6A y 6B. A través del aislamiento del virus de personas enfermas, los investigadores han podido demostrar que el HHV-6B puede causar afecciones leves como la roséola en niños, pero no está claro si es la causa de alguna enfermedad.