Halloween y luna llena. La noche de Halloween será este año un poco más terrorífica. Este sábado, 31 de octubre, se podrá presenciar en el cielo un fenómeno, el de la Luna azul. Una luna llena, brillante que no tiene por qué ser de ese color. La próxima Luna Azul de Halloween ocurrirá en 2039 . Para entonces, se espera que la Generación Artemis mire a Marte desde esa misma base lunar, quizás pasando la antorcha a una Generación Ares con destino al Planeta Rojo.

Por ello, para poder ver la Luna Azul desde España habrá que mirar al cielo nocturno y esperar a que esté espejado. Eso sí, no hay que esperar ver una luna de color distinto, sino una nueva luna llena que llega en el último día del mes y que coincide con la noche de Halloween.

Pero no será el único fenómeno que podremos apreciar desde España. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, este mismo sábado a partir de las 16:55h, se podrá ver claramente el planeta Urano en su momento más brillante, más que en cualquier época del año.

Esta semana al anochecer podrás ver a Júpiter y Saturno cada vez mas cerca hacia el sur. Su aproximación culminará espectacularmente el 21 de diciembre. Marte sigue muy brillante hacia el este, y la segunda Luna llena del mes coincide con Halloween, como no podía ser menos. pic.twitter.com/IUHoTgfzlv

Conocida popularmente como ‘Luna azul’, no es exactamente lo que su nombre indica. Es decir, no veremos la luna cambiar de color como tal, si no que el término se usa para referirse a la segunda luna llena que se da en el mismo mes. La última Luna Azul ocurrió el 31 de marzo de 2018.