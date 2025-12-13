La actriz Ane Lindane, denunciada por escarnio tras grabarse simulando una masturbación con un crucifijo, acusa de liberticidas a Abogados Cristianos

Tras la difusión del vídeo, la Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso la denuncia

BilbaoLa actriz y cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos por un delito de escarnio al grabarse en una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo, ha acusado a la organización de estar integrada por "unos fascistas y unos liberticidas".

Lindane acudía este viernes 12 de diciembre a declarar en los Juzgados de Bilbao como investigada después de grabarse en el altar mayor de una iglesia simulando masturbarse con un crucifijo y difundir posteriormente las imágenes en sus redes sociales.

Concentración en apoyo a Ane Lindane

Los hechos ocurrieron en Arbérats-Sillègue (Baja Navarra, Francia), durante el festival Euskal Herria Zuzenean (EHZ).

Tras la difusión del vídeo, la Fundación Española de Abogados Cristianos interpuso la denuncia al considerar que la actriz había incurrido en un delito de escarnio, recogido en el artículo 525 del Código Penal, por el que se puede condenar al acusado a entre 8 y 12 meses de prisión.

Antes de su comparecencia, Lindane acudía a una concentración convocada por ella misma frente a los juzgados "contra el fascismo y por la libertad de expresión", en la que ha estado acompañada por una treintena de simpatizantes.

La actriz vasca confesaba sentirse tranquila después de enterarse antes de ayer de que debía declarar: "Por una parte pretendía que esto fuera un mero tramite y quitármelo de encima pero Abogados Cristianos ha convocado a medios porque saben que no van a tener más ocasiones de montar su circo mediático ya que lo más seguro es que lo archiven como todas sus denuncias majaretas".

"A mí me han denunciado por un delito de escarnio que es como se le llama en el siglo XXI a la blasfemia y Abogados Cristianos es como se le llama en este siglo a la Santa Inquisición", señalaba.

"No es necesario insultar para ser cómico ni para ejercer la libertad de expresión", sostienen desde Abogados Cristianos

Minutos después era el turno de los denunciantes. La directora de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, atendía brevemente a los medios tras convocarlos para reiterar la posición de la organización y explicar los motivos de la denuncia.

"Venimos a defender un derecho fundamental como el de la libertad religiosa y a pedir simplemente respeto, porque no es necesario insultar para ser cómico ni para ejercer la libertad de expresión, porque los que la reclaman para tratar de difuminar lo que realmente es un delito son los principales intolerantes", denunciaba.

Tras finalizar la declaración, Castellanos criticaba la nula respuesta de la acusada a sus preguntas, ya que se ha limitado a responder a sus abogados: "Han sido excusas peregrinas".