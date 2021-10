Un punto caliente alimenta el volcán de Cumbre Vieja de La Palma y dará lugar a nuevas islas

Las Islas Canarias están sobre la placa continental africana. Hace unos 20 millones de años, la placa comenzó a pasar sobre un 'punto caliente' , que inyectó magma y comenzó a crear las primeras islas . Estas fueron Fuerteventura y Lanzarote. La Palma y El Hierro son las islas más jóvenes. No tienen ni dos millones de años.

Los expertos no encuentran una erupción tan destructiva como la actual en Cumbre Vieja. Juan Carlos Carracedo, un geólogo de 79 años, que lleva toda la vida estudiante el archipiélago canario, ha explicado al diario El País que, ni siquiera la erupción de Timanfaya, en Lazarote en 1730 y que duró seis años, “causó tanto daño”. Claro que entonces las islas no estaban tan pobladas, no había tanto turismo ni tanta plantación de plátano. Desde la conquista de La Palma en 1943 ha habido otros siete volcanes que han entrado en erupción pero ninguno tan destructivo.