El primer exoesqueleto pediátrico, un hito que ya hace sonreír a niños como Álvaro o Víctor

“En las personas que tienen tipo 2 el problema fundamental que van a tener es que no pueden caminar, no pueden mantener una adecuada estática de su columna vertebral y no pueden aumentar su capacidad respiratoria, porque sus músculos no funcionan. Además, cuando progresivamente se va doblando su columna, se produce una escoliosis; eso empeora todavía más su capacidad respiratoria”, explicaba entonces.