ZaragozaLa Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la muerte de un joven de 21 años localizado este martes en la residencia Ramón Pignatelli, en Zaragoza.

El estudiante fue hallado sin vida en su habitación a primera hora de la mañana y, según las primeras comprobaciones, no presentaba indicios externos de violencia, por lo que inicialmente se baraja una causa natural, según recoge el medio local Heraldo.

La autopsia que permitirá esclarecer las circunstancias

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se le practicará la autopsia que permitirá esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.