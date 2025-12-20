Tatiana Radziwill, prima segunda de la reina Sofía, ha muerto a los 86 años

El fallecimiento de Tatiana Radziwill se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche

Compartir







Tatiana Radziwill, prima segunda de la reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.

Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola". Minutos más tarde, la revista '¡HOLA!' ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.

PUEDE INTERESARTE Muere el futbolista Ethan McLeod

La relación de Tatiana Radziwill y la reina emérita

La princesa Tatiana Radziwill ha sido uno de los grandes apoyos de la reina Sofía desde la infancia. Como recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado, ambas compartieron una etapa decisiva de sus vidas durante su exilio en Sudáfrica en la II Guerra Mundial, un periodo que marcó para siempre su relación.

PUEDE INTERESARTE Muere el influencer Tucker Genal a los 31 años

A pesar de las dificultades de aquellos años, las dos recordaban su niñez con cariño. La reina Sofía relató en 'La reina de cerca', su biografía autorizada, cómo, siendo tan solo unas niñas, discutían por los juguetes, escenas cotidianas que reflejaban la cercanía entre ambas familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Tatiana y yo teníamos cada una nuestra muñeca, pero solo un carricoche para sacarlas de paseo. Nos peleábamos, tirando cada cual, por su lado, a ver quién se lo quedaba. Y, claro, por nuestras peleas acababan discutiendo también nuestras madres, como ocurre en cualquier familia", apuntaba la reina emérita en el libro escrito por Pilar Urbano.

Con el paso del tiempo, esa amistad infantil se transformó en un vínculo sólido y duradero como han ido mostrando a lo largo de los años. Hasta tal punto llegó su conexión que Tatiana Radziwill fue una de las damas de honor en la boda entre la reina Sofía y Juan Carlos I.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Casada desde 1966 con el cardiólogo francés Jean Henri Fruchaud, Tatiana fue madre de dos hijos y abuela de tres nietos. Su familia ha estado siempre muy vinculada a Francia y al Reino Unido, donde desarrollaron sus respectivas trayectorias profesionales.

Respecto a su trayectoria, Radziwill se formó en enfermería y se especializó en investigación bacteriológica. Además de hablar cinco idiomas, también destacó por su afición a la música y por custodiar el legado documental de su abuela, la princesa María Bonaparte.

En los últimos años, ha sido habitual verla junto a la reina Sofía, la reina Letizia, Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante los veranos en Mallorca, donde acompañaba a la Familia Real en distintos actos y visitas por la isla.

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura muy querida en el entorno más personal de la reina Sofía.