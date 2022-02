Los lanzamientos se realizarán desde Starbase, la instalación espacial privada de SpaceX, y el Centro Espacial Kennedy (KSC) de la NASA en Florida. Pero eso no es todo: “SpaceX está convirtiendo dos antiguas plataformas petroleras de aguas profundas en plataformas de lanzamiento en alta mar conocidas como Phobos y Deimos, que llevan el nombre de las dos lunas de Marte”, según Space.com.

Desde la compañía de Musk aseguran que no hay riesgo de que los restos satelitales se conviertan en basura espacial, ya que se prevé un reingreso seguro en la Tierra que no causará daños, pero los astrónomos no lo ven tan claro. Con tanto satélite difunto en órbita, la visibilidad se está reduciendo y cada vez es más complicado detectar las amenazas de la Tierra.