Alec Baldwin ha salido al paso de quienes le acusan de no colaborar con los investigadores de la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de su película Rust. El actor, en un vídeo de Instagram, ha explicado por qué no entregó su móvil a los agentes.

El actor asegura que todo el que afirme que él está intentado obstaculizar la investigación “miente”. Desde su coche, Alec Baldwin, ha dicho que “cualquier insinuación de que no acato órdenes, solicitudes con respecto al registro de mi teléfono móvil es una mierda, una mentira”.

Alec Baldwin disparó una bala de verdad con un arma que no debería estar cargada –y menos con munición real- a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust, una película de bajo coste, también producida por el actor. Joel Souza, el director, también resultó herido en el incidente.

El actor siempre ha mantenido que no sabía que el arma estaba cargada. La policía quiere rastrear en su móvil sus sms, imágenes, videos, llamadas o cualquier otra información relacionada con la película.

Alec Baldwin siempre ha defendido su inocencia. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo hace unas semanas en la primera entrevista que concedía sobre este asunto en horario de máxima audiencia. Baldwin afirmó que “alguien puso munición real en esa pistola. No puedo decir quién fue pero no fui yo”.