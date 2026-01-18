Las redes sociales han propuesto un matrimonio de conveniencia como posible solución para 'arreglar' la posible invasión de EEUU en Groenlandia

Los planes de Trump para Groenlandia amenazan con alterar para siempre el Ártico, según un experto: "Va a haber muchísimos problemas"

La posible invasión de Estados Unidos a Groenlandia preocupa a nivel internacional. Los líderes europeos han rechazado las "amenazas" y el "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunciaba este sábado nuevos aranceles para los países que participan en las maniobras junto a Dinamarca.

El tablero político internacional se encuentra tambaleándose desde los últimos días. La incertidumbre y la tensión por la posible invasión del ejército estadounidense en el Ártico también ha llegado hasta las redes sociales. En X los usuarios han optado por tirar del sentido del humor y por lanzar teorías y elucubraciones con las que intentan arreglar o solventar las tiranteces entre los Gobiernos.

Un matrimonio de conveniencia, la solución de las redes para solventar el conflicto entre EEUU y Groenlandia

Precisamente, el mensaje de un usuario que ha propuesto una curiosa forma de calmar las aguas entre Estados Unidos y Groenlandia ha arrasado en X en las últimas horas.

Con un mensaje en su perfil de X, una usuaria anónima ha propuesto cómo solución al conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia un matrimonio de conveniencia entre Barron Trump, hijo de Melania y Donald Trump, y la princesa Isabel de Dinamarca.

"La solución diplomática simple es que Barron Trump se case con la Princesa Isabel de Dinamarca y Groenlandia sea entregada a Estados Unidos como dote", escribía esta usuaria.

El mensaje y la propuesta ha causado gran revolución en la red social que en tan solo unas horas ha logrado más de 10 millones de visualizaciones. De esta forma y a través de un matrimonio de conveniencia como los que se llevaban a cabo en la Edad Media, esta usuaria de X ha 'arreglado' el tema político que lleva salpicando a la actualidad internacional desde hace días.

Los líderes europeos rechazan las "amenazas" y el "chantaje" de Trump

Volviendo a la actualidad internacional, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" de Trump. "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha apuntado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha censurado la postura "totalmente errónea" de Trump. "Aplicar tarifas a aliados en nombre de la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es totalmente erróneo. Evidentemente vamos a tratar esto directamente con la Administración estadounidense", ha afirmado Starmer en redes sociales.

En cuanto a la seguridad en el Ártico "hemos dejado claro que concierne a todos los aliados de la OTAN, que deben hacer más, juntos, para afrontar la amenaza de Rusia en distintas partes del Ártico".

También el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha criticado el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha subrayado.

Los aranceles anunciados por Trump

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.