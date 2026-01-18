Jake Lang, el 'influencer' de extrema derecha, ha reventado una protesta en Mineápolis contra el ICE

Muere un migrante cubano bajo custodia de ICE en Texas: según los forenses, podría ser un homicidio

Compartir







MineápolisEnfrentamientos y momentos de gran tensión se vivieron este viernes en el centro de Mineápolis, en Minesota, Estados Unidos, después de que el 'influencer' de extrema derecha Jake Lang fuera increpado por contramanifestantes y posteriormente escoltado fuera de la zona, tras desatar una gran tensión.

Lang fue rodeado por un grupo de contraprotesta antes de ser evacuado por las autoridades, mientras parte de la multitud le seguía y le gritaba. Más tarde se le vio caminando con sangre visible, mientras la Policía trataba de abrir paso para sacarlo del área.

PUEDE INTERESARTE Greg Bovino, el miembro más temido de la Policía migratoria de Trump

La Policía de Minneapolis intenta controlar a los manifestantes

Cerca de allí, un manifestante sostenía un cartel con el lema: “Ama a tu prójimo”. La Policía de Minneapolis pidió a la gente que despejara las calles e intentó controlar a los asistentes.

Uno de los contramanifestantes, James Hale, aseguró que Lang había estado “provocando” tensiones en los últimos días y acusó a los seguidores del influencer de agravar los enfrentamientos.

PUEDE INTERESARTE Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó a Renee Nicole Good en Minneapolis

Añadió que la mayoría de los contramanifestantes buscaban mantener una actitud pacífica. Otros participantes señalaron que protestaban contra lo que describieron como una “ocupación” de su ciudad y contra ideologías políticas a las que se oponen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lang afirmó en una publicación en X que había sido apuñalado por un contramanifestante en Minnesota, aunque Reuters no pudo verificar de forma independiente esa acusación y no se han presentado pruebas al respecto.

Dos manifestantes acusan a varios agentes federales de EEUU de dejarlos ciegos

La tensión en Mineápolis no deja de crecer. Dos manifestantes denunciaron públicamente este viernes haber perdido la visión tras ser alcanzados por proyectiles disparados en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizada la semana pasada en el sur de California.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Uno de los manifestantes, identificado como Britain Rodriguez, de 31 años, relató a 'Los Angeles Times' que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto de un proyectil en el rostro durante la protesta realizada en la ciudad de Santa Ana contra las deportaciones de ICE y el asesinato de Renee Good en Minnesota.

La novia de Rodriguez, quien también se encontraba presente, recibió el impacto de una bala en el pecho y resultó ilesa. Ambos aseguraron que los agentes no les avisaron antes de dispararles. Su testimonio se suma al de Kaden Rummler, un joven de 21 años que también perdió la visión en un ojo durante el mismo operativo.

En una declaración publicada esta semana, Rummler relató que temió morir desangrado mientras suplicaba asistencia médica a un agente. Según su testimonio, los médicos localizaron fragmentos de plástico y vidrio en su cráneo y le extrajeron de un ojo una pieza de polímero del "tamaño de una moneda" de cinco centavos.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones de Rummler y le restó importancia a sus lesiones.

Tras la muerte de Good, miles de personas se han manifestado en contra del ICE en EE.UU.. El estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump ha amenazado con activar la Ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, en el estado si siguen los ataques contra ICE.