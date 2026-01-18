Iván Sevilla 18 ENE 2026 - 14:41h.

La Guardia Civil mantiene una regulación especial del tráfico en vías de acceso a la Sierra de Madrid

La nieve tiñe de blanco Madrid y avisan del uso obligatorio de cadenas en carreteras de montaña

MadridLas intensas nevadas que cayeron este 17 de enero para cubrir de blanco la Sierra de Madrid han llevado a muchos a ir a disfrutar de la nieve. Pero es importante seguir los consejos de movilidad, conociendo el estado de las carreteras.

Todavía hoy la borrasca Harry está dejando precipitaciones en forma de copos en varias zonas del país. En consecuencia, hay numerosas vías de circulación cortadas debido al temporal este 18 de enero.

Aunque los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya solo permanecen activos en la región del Pirineo aragonés y catalán, en la anterior jornada se acumularon grandes cantidades de nieve.

Por eso y porque aún continúa nevando en cotas altas de la Comunidad de Madrid, los conductores deben moverse con cuidado, llevando neumáticos de invierno o cadenas, que pueden ser necesarias.

De hecho, desde el 112 publicaron un vídeo en el que un miembro de los bomberos explica al detalle y visualmente cómo colocarlas en las ruedas de los coches, si se va a conducir por la sierra madrileña.

Regulación del tráfico en los accesos a puertos

Con los aparcamientos de los puertos de Navacerrada, Valdesquí y también Cotos al completo de ocupación desde primeras horas de la mañana, se han tenido que establecer puntos de regulación del tráfico.

La Guardia Civil está dirigiendo la circulación por las carreteras que dan acceso a las zonas montañosas de la región. Para así evitar problemas como accidentes o aglomeraciones de vehículos.

Tanto en la M-601 como en la M-604 los agentes están aplicando esa medida en todos los carriles, en el sentido creciente de la marcha. Así lo está notificando la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por tanto, los conductores deben tener esto en cuenta si quieren subir a las estaciones de esquí o alrededores, por los municipios de Navacerrada, Cercedilla y Rascafría.

Entre otras afecciones por vehículos detenidos en la calzada en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, también hay visibilidad reducida por niebla en la carretera N-6 a su paso por Guadarrama y El Espinar.