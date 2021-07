Sin embargo, la joven decidió renunciar al mundo de la actuación , ya que no estaba del todo contenta: "No permite mucho la libertad creativa", aseguraba.

El actor, director y productor estadounidense no ha dejado de cosechar éxitos a lo largo de su carrera. Su participación en las comedias 'los gemelos golpean dos veces' y 'La guerra de los Rose' le dieron el salto a la fama.

Antes de su participación en Matilda, Perlman fue nominada diez veces a los premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto en series de comedia por su participación en Cheers, la serie en la que trabajó durante once temporadas. De esas nominaciones, en cuatro ocasiones se alzó con el galardón.

Su papel como la profesora que adoptó a la pequeña Matilda ha sido el más reconocido. Posteriormente, ha trabajado en films como 'Simon Magus' de Ben Hopkins, y en 'The Gingerbread Man' de Robert Altman. También en 'El hombre bicentenario' y en 'Mansfield Park'.

Pam Ferris ha tenido grandes papeles por los que es conocido todavía en la actualidad. Triunfó dando vida a la protagonista Ma Larkin en la teleserie británica 'The Darling Buds of May' y como Laura Thyme en 'Rosemary y ThymeUno'. Además, fue la tía Marge en 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban.'