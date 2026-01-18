Álex Aragonés 18 ENE 2026 - 18:30h.

Los títulos sociales de cada municipio destinados a personas mayores, con discapacidad y en paro se integran en el ecosistema de la T-mobilitat

La parada que "va más allá" de un viaje en metro en Barcelona: abren una tienda con suvenires del transporte público

BarcelonaLa Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) ha presentado la nueva T-social, una tarjeta que permitirá unificar todos los títulos de transporte publico bonificados en el área de Barcelona. Este nuevo soporte de viaje unifica la tecnología de la tarificación social de 21 municipios de las comarcas barcelonesas, permitiendo la eliminación definitiva del sistema magnético en esta gama de billetes y su integración en la tecnología sin contacto.

"Con este salto tecnológico, los títulos sociales de cada municipio destinados, entre otros colectivos, a personas mayores, personas con discapacidad y personas en paro, se integran plenamente en el ecosistema de la T-mobilitat", ha explicado la AMTU sobre un proyecto que cuenta con el apoyo de la Autoridad del Transporte Metropolitano del Área de Barcelona y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña.

La implantación de la T-social permitirá a los consistorios catalanes disponer de datos de demanda real para ajustar mejor las líneas y horarios de bus urbano, además de simplificar los trámites administrativos, permitiendo la renovación automática del título y la agilización de los procesos de recuperación de tarjetas perdidas.

El sistema estará "plenamente implantado" en 2027

El proyecto también pone el foco en la mejora de la experiencia del ciudadano. El nuevo soporte físico de PVC cuenta con una garantía de cinco años: si la tarjeta deja de funcionar dentro de este período, se reemplazará sin ningún coste adicional para el usuario. Además, como medida para fomentar la inclusión y la autonomía, el sistema prevé la creación del título de acompañante, una modalidad que permite que una persona acompañe al beneficiario del título y viaje de forma gratuita.

La T-social establece un "marco común e interoperable" con el sistema de transporte público integrado, lo que permitirá que los títulos reducidos que benefician, entre otros, a la tercera edad o personas en situación de paro, se integren en el ecosistema de la T-mobilitat, siempre respetando en el proceso la autonomía municipal.

La entrada en vigor se iniciará en 21 municipios del área de Barcelona en una primera fase, con la previsión de que la distribución de las primeras tarjetas se lleve a cabo en el último trimestre de 2026 y de que el sistema esté "plenamente implantado" en el primer trimestre de 2027.

Las tarifas del transporte público para 2026

Las tarifas del transporte público para el año 2026 mantendrán todas las bonificaciones vigentes del 50%, condicionado a la aprobación por parte del Gobierno español de su aportación económica. Los dos abonos más utilizados del sistema, la T-usual y la T-jove, así como los abonos y títulos sociales para familias numerosas, familias monoparentales y personas en situación de desempleo, que seguirán costando la mitad de su precio real.

Al margen de las bonificaciones, el precio de toda la gama de títulos integrados de la ATM de Barcelona se actualizará una media del 3,5%, en línea con el IPC, para poder garantizar la continuidad, la calidad y la cobertura del servicio en un contexto de incremento generalizado de los costes operativos del sistema de transporte público.

La actualización de tarifas se aplica de manera no lineal a todos los títulos y zonas con el objetivo de preservar la equidad territorial y minimizar el impacto en los desplazamientos de mayor distancia, que ya parten de precios más elevados. Este criterio permite ajustar los incrementos en función del número de zonas y del tipo de título, favoreciendo especialmente a los territorios más alejados del centro del sistema integrado.

Entrada en vigor

Las tarifas aprobadas esta semana han entrado en vigor este jueves, por lo que cualquier título comprado durante 2025 y antes del 15 de enero de 2026 podrá utilizarse hasta el 28 de febrero, a excepción de la T-jove y la T-70/90 (títulos trimestrales), que serán válidos hasta el 30 de abril. De este modo, la ciudadanía dispondrá de tiempo suficiente para agotar sus títulos vigentes.

En cualquier caso, a partir del 15 de enero, cualquier persona que tenga un título con precio de 2025 sin empezar podrá actualizar su tarifa y, pagando la diferencia, convertirlo en un título de 2026 para poder utilizarlo durante todo el año. Esta actualización podrá realizarse hasta el 30 de junio.