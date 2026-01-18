El joven estaba en el suelo con algo de frío y el operativo de rescate duró más de dos horas
MadridDesorientado, en un suelo repleto de nieve y con algo de frío. Así encontraron los equipos de rescate a un joven de 24 años que pidió auxilio tras no saber regresar de su ruta por Rascafría en Madrid.
En un 18 de enero que cubrió de blanco la capital y la sierra madrileña, las intensas nevadas hicieron que muchas personas se animaran a subir a la zona montañosa de la región para disfrutar de los grandes acumulados.
Sin embargo, los servicios de emergencias siempre piden a los ciudadanos precaución y que tomen medidas preventivas para no tener problemas. Ya sea circulando en sus vehículos o a pie.
Más de dos horas de operativo
En el caso del senderista veinteañero que decidió aventurarse por Rascafría, el inconveniente que le surgió de repente fue que se perdió y desconocía cuál era el camino de vuelta y descenso.
Por suerte, disponía de su teléfono móvil con batería y señal de red para avisar al 112. Un equipo formado por miembros de los GERA de los bomberos se dirigió al lugar, tras recibir la ubicación del joven.
A los efectivos les acompañó una enfermera del SUMMA por si requería asistencia médica, algo que finalmente no necesitó. Igualmente colaboraron agentes de Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja.
Después de más de dos horas de operativo, el chico fue trasladado sano y a salvo al Puerto de Navacerrada. Los participantes en el rescate utilizaron esquís, bastones y linternas para moverse por el terreno nevado.