Iván Sevilla 18 ENE 2026 - 18:36h.

El joven estaba en el suelo con algo de frío y el operativo de rescate duró más de dos horas

Consejos de movilidad por la Comunidad de Madrid tras las nevadas: estado de las carreteras

Compartir







MadridDesorientado, en un suelo repleto de nieve y con algo de frío. Así encontraron los equipos de rescate a un joven de 24 años que pidió auxilio tras no saber regresar de su ruta por Rascafría en Madrid.

En un 18 de enero que cubrió de blanco la capital y la sierra madrileña, las intensas nevadas hicieron que muchas personas se animaran a subir a la zona montañosa de la región para disfrutar de los grandes acumulados.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un hombre que llevaba tres días sin poder moverse en una cala de Níjar, Almería

Sin embargo, los servicios de emergencias siempre piden a los ciudadanos precaución y que tomen medidas preventivas para no tener problemas. Ya sea circulando en sus vehículos o a pie.

Más de dos horas de operativo

En el caso del senderista veinteañero que decidió aventurarse por Rascafría, el inconveniente que le surgió de repente fue que se perdió y desconocía cuál era el camino de vuelta y descenso.

PUEDE INTERESARTE Rescatan en helicóptero a una mujer que quedó atascada en una tirolina a 50 metros de altura en Murcia

Por suerte, disponía de su teléfono móvil con batería y señal de red para avisar al 112. Un equipo formado por miembros de los GERA de los bomberos se dirigió al lugar, tras recibir la ubicación del joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A los efectivos les acompañó una enfermera del SUMMA por si requería asistencia médica, algo que finalmente no necesitó. Igualmente colaboraron agentes de Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja.

Después de más de dos horas de operativo, el chico fue trasladado sano y a salvo al Puerto de Navacerrada. Los participantes en el rescate utilizaron esquís, bastones y linternas para moverse por el terreno nevado.