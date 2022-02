Ya tras 35 años a sus espaldas, la gala de entrega de los Goya se ha hecho mayor y se ha convertido en una gala donde suelen pasar muchas cosas , más allá de la importancia del reparto de los premios a las diferentes categorías. La gala no deja indiferente a nadie y es un espectáculo alabado o criticado por casi todo el mundo. Y es que, ya sea en la alfombra roja, en el patio de butacas o sobre el escenario, durante los discursos, las actuaciones o la entrega de premios, siempre hay momentos que pasan a la historia.

Quizás la gala más sonada fue la del año 2003 , donde se puso de manifiesto el divorcio entre el mundo del cine y el Gobierno vigente en ese momento, presidido por José María Aznar. Gran parte de los premiados acudió a la ceremonia con pegatinas del 'No a la guerra' y aprovecharon sus discursos para mostrar su repulsa a la participación española en el conflicto bélico en Irak.

Uno de los momentos más recordados corresponde a la gala de 1990 , presentada por la actriz Carmen Maura. El tumultuoso rodaje de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' había dejado muy tocada la relación entre Maura y Pedro Almodóvar y este, para intentar hacer las paces con la actriz, la sorprendió con un sorprendente gesto antes de entregar uno de los premios Goya de aquella noche. Pedro Almodóvar le regaló a Carmen Maura un trozo del Muro de Berlín con estas palabras: "Yo siempre he querido darte un premio y este es el premio que te doy. Si un muro tan espantoso e irracional como el de Berlín ha caído, ése que nos separa a ti y a mí puede también caer de un momento a otro".

Algunos momentos quedan en la memoria colectiva, para bien o para mal. Y uno de esos momentos fue el 'inolvidable' rap interpretado por Antonio Resines en la gala de los Goya 2012 . Hay que decir que Resines no era el único que interpretaba el rap, que comenzó el cantante y actor Juan Manuel Montilla 'El Langui' y compartió con otros actores, pero la parte de Resines es la mas recordada. Sobretodo, porque nadie entendió nada de lo que cantaba el actor. Esta actuación perseguirá siempre a Resines, que se dejó el ritmo y la letra olvidados en el camerino.

Otra canción fue lo más comenzado de la gala de 2015, cuando el actor Dani Rovira, flanqueado por Ana Belén y Lolita, comenzó a cantar una versión del mítico tema del Duo Dinámico, 'Resistiré' . Muchos actores y actrices se unieron a la canción, que reivindicaba al cine español y exigía mas apoyo de las instituciones. La canción fue ovacionada por el público asistente a la gala, que se puso en pie. Todo menos el entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, a quien Rovira recordó que "ha sido el cine español el que ha ayudado a los arcas del Estado y no al revés".

Hay muchas actuaciones musicales en los Premios Goya y hemos visto grandes momentos protagonizados por diferentes artistas, muchas veces interpretando los temas nominados a Mejor Canción. Pero en 2019 la actuación musical que más dio que hablar fue la protagonizada por la cantante Rosalía . En la cresta de la ola del éxito tras publicar su disco 'El mal querer' era la artista de moda en España. Pero nadie vio venir los que Rosalía haría sobre el escenario: interpretar una alucinante y personal versión del mítico tema 'Me quedo contigo' de los Chunguitos . Historia de los Goya.

Hace unos años se hizo viral el tremendo error en la entrega del premio a Mejor Película de los Oscar, cuando Faye Dunaway y Warren Beatty le otorgaban la estatuilla a 'La la Land' cuando en realidad iba para 'Moonlight'. Un momento de "tierra trágame" que, sin la repercusión de aquel, ya se produjo en los Goya unos años antes. Fue en la gala de 2013 y su triste protagonista era Adriana Ugarte . Al anunciar el premio a mejor canción se lo otorgó a 'Los niños salvajes', pero en realidad la película ganadora era 'Blancanieves' . El error se enmendó segundos después, pero los 'no ganadores' ya se encontraban escaleras abajo para recoger el premio, que no era para ellos.

Otro de los discursos más reivindicativos que se recuerdan es el protagonizado por Candela Peña en la gala de 2013, cuando recogió el premio Goya a la mejor actriz secundaria por su interpretación en 'Una pistola en cada mano'. La actriz recordó que esta película suponía su primer trabajo en tres años, por lo que pidió desde el escenario: "os pido trabajo, tengo un niño que alimentar". Además, denunció los recortes en Sanidad: "Hace tres años que no trabajaba. En estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo y le teníamos que llevar hasta el agua".