Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

El trágico descarrilamiento y choque entre un tren de Iryio y otro de Alvia en Adamuz, Córdoba, ha sumido a España en la conmoción. El último balance informa de 39 muertos y 152 heridos, varios de ellos muy graves, y se teme que la cifra pueda aumentar, como ha señalado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayando que “no es definitiva”.

Mientras continúan sucediéndose las imágenes y la investigación trata de esclarecer las circunstancias que han provocado el siniestro, –calificado de “muy extraño” por el ministro–, multitud de familiares continúan sumidos también en la incertidumbre y la angustia al no conocer todavía la situación de algunos de sus seres queridos que viajaban en los trenes.

Incertidumbre entre los familiares de los pasajeros desaparecidos tras el descarrilamiento de los trenes

Compartiendo fotografías de ellos y lanzando llamamientos en las redes sociales, aguardan con tensión cualquier tipo de información sobre su estado al no tener señales de vida de ellos. En medio de la confusión por la tragedia, se aferran a que puedan estar refugiados en algún lugar y que incluso hayan perdidos sus teléfonos móviles y no hayan podido llamar a casa.

La incertidumbre, en estos momentos, es inmensa, mientras los equipos sanitarios y especialistas trabajan para brindar atención y apoyo psicológico a todos los afectados y sus familiares.

“La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva. Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia en estos momentos tan terribles”, ha escrito Óscar Puente desde su perfil en la red social ‘X’, donde ha informado de que ya se encuentra en Córdoba, donde se ha desplazado para comprobar in situ la situación.

El accidente de trenes en Adamuz, Córdoba

Todo ocurrió a las 19:45 horas cuando un tren Iryio, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha, Madrid, con 317 personas, descarriló con sus tres últimos vagones por circunstancias que se investigan. Debido a ello, el convoy invadió la vía opuesta, por la que en esos instantes circulaba otro tren de Renfe, un Alvia, con origen Madrid y destino a Huelva, que también descarriló tras el violento choque.

Todo sucedió en un tramo recto y renovado en mayo. El tren Iryio había pasado una revisión hacía cuatro días y era “relativamente nuevo”, ya que no llegaba a los cuatro años, según ha precisado Óscar Puente.

Por todo ello, el ministro ha señalado que el accidente “es verdaderamente extraño”: “Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro", ha insistido Óscar Puente, quien en una comparecencia en el centro de Adif en Madrid ha explicado que la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros”, ha dicho.