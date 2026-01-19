Gonzalo Sánchez, vecino de Adamuz, salvó a varias personas del accidente de tren

Con una oscuridad casi total y con el terreno embarrados, Gonzalo escaló entre los vagones y ayudó a varias víctimas

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

CórdobaEspaña amanece este lunes conmocionado por el brutal accidente de tren sufrido en Adamuz, Córdoba, que deja al menos 39 fallecidos y 152 heridos, entre ellos algunos muy graves, pero advierten que estas cifras son provisionales.

Numerosos vecinos del pueblo de Adamuz tras enterarse de lo sucedido no dudaron en acudir a ayudar a las víctimas, como fue el caso de Gonzalo Sánchez, quien se presentó en el lugar del accidente sin temor a lo que pudiese encontrarse.

Con una oscuridad casi total y con el terreno embarrado por las últimas lluvias, Gonzalo escaló entre los vagones y ayudó a varias víctimas.

“Pude sacar a un chaval a cuestas que estaba al fondo de la vía y me lo he llevado a casa”, contaba este héroe anónimo a las cámaras de Informativos Telecinco.

Las tareas de rescate, que durante la noche no han parado pese a la dificultad por el terreno y la oscuridad, continúan y se centran en recuperar los cadáveres entre los amasijos de hierros.

Accidente, ¿qué pasó?

El descarrilamiento se registró a las 19.45 horas del domingo 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).

El accidente se produjo cuando tres vagones de un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid) descarrilaron en Adamuz e invadieron la vía contigua. Por esa vía circulaba en ese momento un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

Como consecuencia del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros, según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Teléfono de atención a víctimas y familiares

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que Iryo ha puesto en marcha el 900 001 402 para personas afectadas por el descarrilamiento.

Además, se han activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, así como espacios de atención en estaciones como Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.