'Friends: La Reunión': Los mejores momentos del reencuentro de los protagonistas

No podía faltar un momento musical en el especial y no podría ser otro. La aparición de Lady Gaga es la que mejor funciona de la larga lista de invitados especiales, porque es Lady Gaga, porque canta y porque funciona como homenaje a la serie, cuando la cantante Chrissie Hynde aparece en la segunda temporada.

Matthew Perry, el actor que daba vida a Chandler Bing, señaló que no recordaba al menos tres años de su trabajo en 'Friends'. Pero no es el único. Cuando Aniston habla del capitulo 'El de la pelota'", en el que todos están lanzándose una pelota por horas, Schwimmer admite que "no lo recuerdo para nada" y parece genuinamente perplejo. "Hay temporadas que nunca vi", reconoce Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay.