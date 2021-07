Raffaella Carrà muere a los 78 años

Rafaella Carrá: "Mi marido tenía tres hijas y no me hacía falta tener otro"

Carrà -muy famosa no solo en Italia sino también en España fue la "estrella del pop italiano que enseñó a Europa el placer del sexo", como bien explicaba hace pocas fechas el diario The Guardian. "Si es así, estoy feliz", sonrió en su última entrevista con la revista Corriere della Sera. "Por supuesto que las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no son devoradoras de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no tienes que ser Rita Hayworth", aclaraba siempre con simpatía. Carrà desembarcó en Madrid con su programa La Hora de Raffaella que estuvo al aire entre 1975 y 1976 e impactó en toda una generación.