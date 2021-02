Plácido Domingo vuelve a dirigir en el Teatro Bolshòi de Moscú

Les Arts de Valencia, "ninguna relación contractual" con el tenor

Preguntado en la presentación de 'L'isola disabitata' si Les Arts volverá a contar con Plácido Domingo, Noriega ha recordado que la decisión la adoptó el Patronato y corresponde a este órgano acordar si hay algún cambio. " No ha habido ningún cambio en la decisión tomada . No depende de mí, el Patronato tomó una decisión y depende de él", ha señalado.

El tenor José Manuel Zapata: "No puedo renunciar a seguir escuchando a Plácido Domingo"

"Conozco a Plácido Domingo y lo que he vivido en los teatros es un trato extraordinario. Pero no he estado ni he visto su intimidad. Me sabe mal que su trascendencia artística se pierda por todos los problemas peronasles que ha tenido este año y han salido a la luz", ha apuntado en una entrevista con Europa Press el tenor.