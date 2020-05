Miguel Poveda canta por bulerías y rinde homenaje al personal sanitario en la lucha contra el coronavirus

Para todos ellos, el intérprete ha cantado es este tema que se llama 'Esta bulería solidaria'. Toda la recaudación que se consiga con las visualizaciones irá al proyecto de investigación Yo Me Corono para buscar una vacuna contra el coronavirus . El artista ha querido, con lo que mejor sabe hacer, cantando flamenco agradecer el trabajo a todos.

Otras iniciativas solidarias en el mundo de la cultura

Los artistas se unen para recaudar fondos

Más de 50 millones para la OMS

El concierto One World: Together at Home (Un Mundo: Unidos en Casa) reunió a algunos de los artistas más conocidos del planeta. Este festival que se trasmitió en vivo logró recaudar 127,9 millones de dólares (unos 117,6 millones de euros) que irán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), concretamente a su Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19 de la OMS.