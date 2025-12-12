Cada diciembre, la Casa Real difunde la tradicional postal navideña de la familia real española

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, felicitan la Navidad y publican su 'christmas' con una foto inédita

Cada diciembre, la Casa Real difunde la tradicional postal navideña de los reyes. Pero la felicitación de Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía de este año, que se ha difundido este viernes 12 de diciembre, esconde una historia que va más allá de una simple fotografía familiar.

La imagen elegida fue tomada en Valdesoto, un pequeño pueblo de Asturias que este año ha sido reconocido como Pueblo Ejemplar de Asturias dentro del marco de los Premios Princesa de Asturias.

El lugar escogido

En este sentido, no es una foto cualquiera, ya que muestra a la familia real en un entorno rural que refleja claramente un guiño de respeto y reconocimiento hacia "los municipios pequeños, las comarcas ganaderas y agrícolas y los parajes naturales", tal y como señalan desde Zarzuela.

La elección de Valdesoto también tiene sentido por su vínculo con la familia real, no solo por las raíces de Letizia -natal de Asturias-, también porque allí Leonor pronunció su discurso durante la entrega del reconocimiento al Pueblo Ejemplar.

Ese día, el rey también sorprendió a propios y extraños al jugar a los bolos asturianos y al beber un poco de sidra, anécdotas que no pasaron desapercibidas.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de la visita de la familia real al pueblo asturiano fue la pedida de matrimonio de un joven a la futura reina de España.

"¿Prestaríais ser esposa de este joven asturiano?", preguntó a Leonor como parte de una actuación. Su propuesta despertó las carcajadas de los allí presentes, incluidos los reyes, la infanta y la propia princesa.

La disposición y el estilo

En la fotografía, la disposición de los cuatro miembros de la familia también habla por sí sola. Letizia y Leonor aparecen sentadas sobre un muro, mientras que Felipe VI y Sofía permanecen de pie, ligeramente detrás de ellas.

Esta composición puede leerse como una forma de destacar la figura de la heredera, que desde que cumplió 18 años ha ido ganando protagonismo en todo tipo de actos oficiales. Al mismo tiempo, expresa una imagen de cohesión familiar, con Felipe VI mostrando su apoyo, cercanía y cariño a la benjamina de la familia sujetándola por la cintura.

En cuanto al estilo, es elegante pero desenfadado, con prendas que se adaptan a ese ambiente rural pero sin perder sobriedad.

Los mensajes

El mensaje interior de la postal, situado en el lado izquierdo, dice "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026", pero lo realmente interesante es la tipografía elegida: Ibarra Real Nova, un tipo de letra con historia. Esta fuente fue diseñada en el siglo XVIII y apareció en la célebre edición de 1780 de El Quijote realizada para la Real Academia Española.

Su recuperación en formato digital en el siglo XXI, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de la novela de Cervantes, convierte esa decisión tipográfica en un guiño cultural. Ese detalle, aparentemente menor, denota una intención de anclar la felicitación y su mensaje en la historia y la identidad cultural de España.

En el lado derecho de la postal, junto a las firmas de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, aparece también la frase "con todo nuestro afecto y los mejores deseos".

La parte posterior de la tarjeta lleva, como es habitual, el escudo de la Corona Española y el lema "Servicio, compromiso y deber", palabras que resumen la forma en que la institución quiere proyectarse ante la ciudadanía.