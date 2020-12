El linarense vuelve a subirse en un escenario después de meses de parón: “El covid me pilló en América y desde el 11 de marzo ya estaba encerrado en casa"

Canciones que siempre quiso cantar

“Lo que pasa es que no eran canciones escritas para mí y lo dejaba para otra ocasión. Yo no tengo complejos de ninguna forma, elegimos 13 canciones que me gustan mucho, acompañado por Pablo López, Pablo Alborán y otros artistas”, pero también habrá canciones inéditas, “tengo la obligación también de estrenar cosas”