La coartada que preparó la pareja de la madre de Lucca, el niño de Almería, tras asesinarlo: "He salido a ver si la veo, y nada"

El motivo por el queEl hombre acusado de violar y acabar con la vida de Lucca, el niño de cuatro años de edad cuyo cuerpo fue encontrado en una fortificación de una playa de Garrucha (Almería), ha reiterado ante la autoridad judicial que no cometió ningún tipo de agresión sexual contra el menor, respecto al cual tenía una orden de alejamiento.

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación su abogado, el letrado Manuel Martínez Amate, después de la comparecencia que ha tenido lugar en Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Vera (Almería) para ratificar las medidas preventivas de prisión provisional ya dictadas sobre el investigado y la madre del menor, Bárbara B.O., también arrestada por los mismos hechos.

El principal sospechoso, que al igual que la coinvestigada ha asistido a la comparecencia mediante videoconferencia, habría insistido ante la instructora en que no agredió sexualmente al menor, según su letrado, quien ha incidido en el cariz "colaborador" de su cliente al someterse "voluntariamente a la prueba de ADN" para los oportunos cotejos.

"No ha habido más conversación, ni más declaraciones, ni más cuestiones", ha incidido el abogado de Juan David R.C., quien ha recalcado el carácter preliminar del informe de la autopsia realizada al pequeño para asegurar que la agresión sexual no estaría "certificada plenamente", por lo que espera que con el informe completo se puedan "analizar todos y cada uno de los elementos".

Con ello, ha vuelto a insistir en las "molestias estomacales" que, según defiende, pudo sufrir el menor mientras estaba a cargo del investigado durante la mañana del 3 de diciembre en el domicilio familiar de Garrucha y que, conforme a su tesis, habrían contribuido a su fallecimiento una vez que la madre ya estaba en la vivienda, alertada por su pareja sentimental.

No obstante, su defendido no se ha referido a los signos de violencia que presentaba el cuerpo del niño. "Me comentó que la criatura, al parecer, era un poco torpe en el sentido de que se caía con demasiada facilidad y todas estas cosas", ha dicho el abogado a partir de las manifestaciones del investigado.

Sobre la posibilidad de que se avisara a los servicios de emergencias al comprobar que el menor se encontraba en mal estado, el letrado ha señalado el "miedo" que pudo mostrar su patrocinado al tener vigente una orden de alejamiento con respecto al pequeño dictada el pasado 20 de octubre, lo que le impedía acercarse al mismo y, mucho menos, estar a su cuidado.

El motivo por el que trasladaron el cadáver del niño

El cuerpo de Lucca, cuyo fallecimiento data sobre las 15:30 horas conforme al informe de autopsia, fue trasladado desde la vivienda hasta la playa de Garrucha, donde las autoridades lo encontraron pasadas las 22:00 horas en el interior de un antiguo búnker.

Según su versión, habría sido la madre del niño quien le habría pedido trasladar el cuerpo porque "le gustaba jugar al niño sobre esa zona", lo que habría hecho "a modo de, vamos a decir, de despedida, de estar a solas con el cadáver porque el niño se traslada ya muerto hacia esa playa".

"Incluso me ha llegado una noticia oficiosamente de que a lo mejor todo esto pudiera responder a un ritual de santería o de cosas de estas", ha abundado Martínez Amate, quien ha incidido en el que el atestado recoge que la madre del niño pidió el día antes de los hechos que "le buscase agua bendita" para "rociar la habitación en la cual residían".

La coartada de la pareja tras la muerte del niño: hacían creer una desaparición

Según el abogado de la pareja de la mujer del niño asesinado en Almería, el pequeño tuvo un problema de estómago, llamó a la madre y se les murió porque no le llevaron al médico. "No lo llevan a un centro de salud por el miedo a la orden de alejamiento", ha señalado Manuel García Amate, abogado.

Pero lo que hemos podido escuchar son las palabras del presunto asesino en un audio donde cuenta con todo tipo de detalles cómo es la coartada que va a llevar a cabo tras el crimen de Lucca: " "Bueno, a mí tampoco me responde y he salido por ahí a caminar a ver si la veo, y nada. Dios mío bendito. Yo no sé, de verdad, toda esta mierda". Una actitud que también fue replicada por la madre para intentar confundir a los agentes en la futura investigación y hacer creer que hubo una desaparición.