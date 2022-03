Días después de su celebración, la 94ª edición de los Oscar siguen dando de qué hablar. No por los premios repartidos o por las películas galardonadas, si no por el triste episodio que protagonizó Will Smith al abofetear a Chris Rock tras una desafortunada broma del cómico a su mujer, Jada Pinkett Smith , sobre la enfermedad que esta sufre, conocida como alopecia autoinmune y que ella mismo hizo pública.

Sus protagonistas se han pronunciado de manera pasiva. Will Smith pidió perdón a todos , incluido el cómico, a través de Instagram, Rock se limitó a aseverar que no tomará medidas legales contra el actor y Jada Pinkett Smith a trasladar un mensaje en tono pacifista, también a través de sus redes sociales. "Es tiempo de curación" .

Pedro Almodóvar no aplaudió el Oscar a Mejor Actor de Will Smith: “Así no se defiende ni protege a la familia

Pedro Almodóvar no aplaudió el Oscar a Mejor Actor de Will Smith: “Así no se defiende ni protege a la familia

Pedro Almodóvar no aplaudió el Oscar a Mejor Actor de Will Smith: “Así no se defiende ni protege a la familia

Muchos usuarios han condenado el gesto de la actriz, insinuando que por su culpa "Will se metió en problemas" o alegando desagradables afirmaciones como que "tiene a Will (atado) con una correa" o que "está arruinando la vida de Will". Unas palabras que no hacen más que ver el machismo que impera tras el anonimato de las redes sociales.