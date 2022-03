'CODA', mejor película en los Oscar 2022 que pasarán a la historia por el bofetón de Will Smith a Chris Rock

CODE, da la sorpresa en los Oscar 2022 al llevarse el premio a la mejor película

Los Oscar 2022, que casi se olvidan de Ucrania, serán recordados por el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Jean Campion, mejor directora en los Oscar 2022: tercar mujer en alzarse con esta estatuilla

'CODA: Los sonidos del silencio' se alzó con el premio a la mejor película en los Oscar 2022. La película de Siân Heder se hizo también con los galardones al mejor guión adaptado y al mejor actor secundario para Troy Kotsur llevándose así los tres premios a los que optaba en una ceremonia llamada a ser la de la solidaridad con Ucrania pero que pasará a la historia por el momento en el que Will Smith pegó en directo a Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer.

'CODA: Los sonidos del silencio' se impuso a 'El poder del perro', que partía como máxima favorita con 12 candidaturas de las que solo logró un premio, el de mejor dirección para Jane Campion. Y es que pese a que el palmarés de su cinta fue decepcionante, con su triunfo sobre Steven Spielberg ('West Side Story'), Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza'), Kenneth Branagh ('Belfast') y Ryûsuke Hamaguchi ('Drive My Car'), Campion se convierte en la tercera mujer en hacerse con este galardón tras los triunfos de Kathryn Bigelow, por 'En tierra hostil' y de Chloé Zhao, ganadora el pasado año por 'Nomadland'.

Penélope Cruz y Javier Bardem, con las manos vacías

Jessica Chastain se llevó el premio a la mejor actriz por 'Los ojos de Tammy Faye' dejando sin premio a Penélope Cruz, nominada por 'Madres paralelas'. Tampoco se llevó el premio su esposo Javier Bardem, candidato por 'Ser los Ricardo' en una categoría, la de mejor actor protagonista en la que el vencedor fue Will Smith, triste protagonista de la gala ya que minutos antes propinó un sonoro puñetazo a Chris Rock después de que el humorista se mofara del pelo rapado de Jada Pinkett diciendo que podría protagonizar la secuela de 'La teniente O'Neil'.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó desde el patio de butacas cuando volvió a sentarse ante las miradas atónitas del resto de invitados. "El amor te hace hacer cosas muy locas (...) Quiero pedir perdón a la Academia y al resto de nominados. Espero que me vuelvan a invitar", dijo Smith en un largo y por momentos delirante discurso en el que, entre lágrimas, destacó la figura de Richard Williams, su personaje, como referente de amor y protección a la familia.

"En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", afirmó también Smith que se comparó en varias ocasiones con su pesonaje: "El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams".

Ariana Debose fue la ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación en el remake de 'West Side Story' mientras que Troy Kotsur hizo historia al convertirse en el primer actor sordo en hacerse con el Oscar al llevarse el premio al mejor interprete de reparto por su papel en 'CODA'.

"Es extraordinario que nuestra película haya llegado a tanta gente e incluso ante la Casa Blanca (...) Quiero agradecer este premio a toda la comunidad sorda y a toda la gente con discapacidades ¡Es nuestro momento!", afirmó en lenguaje de signos al recoger su estatuilla en uno discurso que fue otro de los momentos más recordados de la noche.

Seis premios Oscar 2022 para Dune

'Dune' arrasó en las categorías técnicas llevándose los premios a mejor diseño de producción (Patrice Vermette y Zsuzsanna) mejor montaje (Joe Walker), mejor sonido (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett), mejores efectos visuales (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer), mejor fotografía (Greig Fraser) y mejor banda sonora para Hans Zimmer que dejó así sin premio al español Alberto Iglesias, nominado por 'Madres paralelas'.

'Drive my car' de Ryûsuke Hamaguchi se alzó con el Oscar a la mejor película internacional, 'Summer of soul' se llevó el galardón al mejor documental mientras que 'Encanto' de Disney se llevó el premio a la mejor película de animación. Otros premiados fueron Kenneth Branagh se llevó el premio al mejor guión original por 'Belfast', Billie Eilish y Finneas O'Connell, reconocidos a la mejor canción original por 'No time to die'; y 'El limpiaparabrisas', el cortometraje de animación dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez.

Ucrania, 'El Padrino' y los premios del público

La ceremonia también contó con un recuerdo muy breve al pueblo de Ucrania con un mensaje de la Academia en el que solicitaba "un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que está sufriendo una invasión, un conflicto y prejuicios dentro de sus fronteras". Además, varios de los asistentes a la gala lucieron insignias con la bandera de Ucrania o lazos azules en solidaridad con los refugiados.

Precisamente con un enérgico "Y viva Ucrania" terminó su intervención Francis Ford Coppola que subió al escenario del Dolby Theater acompañado de Robert De Niro y Al Pacino para celebrar los 50 años de 'El Padrino'. Minutos después también subió al escenario otro ilustre trío, formado por Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta, para celebrar el aniversario del estreno de 'Pulp Fiction'.

Y en cuanto a los polémicos premios elegidos por el público, reconocimientos no oficiales que el público votó a través de las redes sociales, Ejercito de los muertos de Zack Snyder se llevó el premio a la película favorita por delante de Cenicienta, El fotógrafo de Minamata, Spider-Man: No Way Home y el musical Tick, Tick... Boom'.