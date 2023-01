"Ay, no me digas que se fue. ¿Me dejó porque me desmaquillé? Ya sabía yo, ya sabía", dijo la chica mientras acababa de limpiar sus ojos. "Ya ves amiga, reto cumplido...y soltera nueva", señaló la joven mientras levantaba un brazo, reacción que no escondió su desconcierto por la decisión de su pareja. A él parece que no le convenció el comentario previo de la 'influencer' de que todas las mujeres "son hermosas" sin maquillaje.