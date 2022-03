Desde ese momento, Jasmine no dejó de pensar en él. El hombre, Macauley Murchie, le ayudó a llevar las bolsas de la compra a su coche y finalmente decidieron quedar para cenar: "Conocí a un indigente un día mientras hacía mis compras de alimentos. Le ofrecí dinero pero no lo aceptó. Entré y continué haciendo mi compra y no podía dejar de pensar en él. Salí y pregunté si podría ayudarlo de todos modos, dijo que no. Me preguntó si quería ayuda para subir mis compras a un taxi, le dije que sí", cuenta en el vídeo.