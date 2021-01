Los niños no dejan de sorprendernos cada día. Su comportamiento inocente, su afán por aprender y explorar el mundo y sus razonamientos nos dejan muchas veces sin palabras. Lo ha hecho así la explicación de una pequeña sobre la importancia de la familia.

“ Comparto un vídeo que ha hecho mi hija . Tengo que decir que su madre es inglesa. La importancia de la familia, desde el razonamiento de una niña. Me encanta”, ha escrito su padre, Lucas Pueyo , en la red social Twitter, junto a un vídeo en el que la pequeña disgrega los términos en inglés de amigo, novio, novia y familia. Esto es: friend, boyfriend, girlfriend y family.

La niña finaliza su explicación diciendo que '-ily' son las iniciales de 'I love you' (te quiero, en inglés). Y, por ese motivo, considera que "la familia es lo más importante".

Comparto un video que ha hecho mi hija. Tengo que decir que su madre es Inglesa. La importancia de la familia, desde el razonamiento de una niña. Me encanta!! pic.twitter.com/4CR6ymY4po

"Ella lo hizo, y ella lo grabó....y luego lo compartió en el grupo de whatsapp de mi familia política. Me pareció fantástico", ha dicho su padre en un tuit posterior.

Reacciones en la Red

Otros, han ahondado más en el asunto y han compartido su experiencia con sus hijos. "Mi hija me lo enseñó así: F ather A nd M other I L ove Y ou. Y ese es el significado de FAMILY", ha escrito @Tuitpmooi.