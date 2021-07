"El cuerpo cambia a partir de una edad", confiesa. " Hace años practicaba más deporte del que hago ahora, pero os aseguro que actualmente hago muchísimo ejercicio, estoy mejor que nunca, en forma, me siento sana, pero no estoy como hace unos años".

A pesar de ello, admite que sabe que nunca llegará a tener el tipo de cuerpo que su cabeza le dice que tiene que tener, pero quiere vivir con ello: "Este es el cuerpo que tengo, este es el cuerpo que habito y lo debo mostrar porque hay muchos planes que si no los hago ahora, puede que no los haga nunca. Me estoy perdiendo la vida. Es cierto que complejos tenemos todos, pero creo que es el momento de dejar de probarme 27 cosas por cómo me queda de aquí o de allá.