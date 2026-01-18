Antoni Mateu 18 ENE 2026 - 08:30h.

Expertos explican en Informativos Telecinco cómo podemos hacer frente al auge de ciberataques en dispositivos de internet conectado

Las páginas web fraudulentas, a examen: "Ya no basta solo con fijarse en lo visual, hay más filtros"

Compartir







Los ataques cibernéticos traspasan las fronteras digitales y ahora apuntan a nuestro hogar. Un informe de cdmon explicaba que los ataques a dispositivos conectados --como altavoces inteligentes, asistentes de voz, bombillas o enchufes Wi-Fi-- se triplicaron este 2025, en comparación con el 2024. O, lo que viene siendo una media de 29 cieberataques diarios en todo el mundo.

Ante esta tesitura, ¿cómo nos podemos proteger de estos? Informativos Telecinco ha entrevistado a Sergio García, quien es gerente en la empresa de ciberseguridad I3e, para dar a conocer los riesgos a los que nos exponemos y las soluciones que podemos aplicar desde casa.

PUEDE INTERESARTE Profesionales médicos alertan de errores muy graves en los resúmenes médicos generados por la IA de Google

Estos son los dispositivos domésticos que pueden ser atacados

García empieza por los cimientos: “Bombillas, enchufes, interruptores, termostatos, cámaras de vigilancia... incluso aspiradores tipo ‘roomba’ o lavadoras y frigoríficos que tengan acceso a internet”. También incluye en la lista a los Smart TV, los altavoces inteligentes --como Google Nest o Amazon Alexa-- como dispositivos de internet conectado (IoT, por sus siglas en inglés) que pueden recibir ciberataques.

Pero, ¿cómo es posible que se pueda hackear una bombilla? El directivo explica que “las contraseñas débiles que usamos en las cuentas asociadas o una credencial de acceso sencilla en nuestro router Wi-Fi ya son la puerta de entrada a que se pueda tener acceso al dispositivo”. “Mientras tenga acceso a la red puede darse un compromiso de seguridad”, enfatiza.

¿Quién quiere controlar una bombilla?

¿Qué interés puede haber en tener acceso a un enchufe o un termostato? García explica que “no se trata del dispositivo como tal, sino a lo que se accede gracias a él”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así pues, el procedimiento es el siguiente: “primero se accede al control del propio dispositivo. Después se accede a la red de internet que tenemos en casa. En este punto se puede hacer un escaneo de la red y capturar nuestro tráfico, interceptando todos nuestros datos”.

Desde las informaciones que tenemos asociadas a cuentas de Amazon o Google --que van desde nuestro nombre hasta nuestras tarjetas de crédito-- hasta la las direcciones IP de nuestros equipos y routers Wi-Fi, pasando por nuestros correos electrónicos. Estos son los datos que García ilustra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así podemos proteger nuestros dispositivos IoT

Aunque el gerente de i3e explica los riesgos, también expone las soluciones que podemos llevar a casa. ¿Lo primero que recomienda? “Cambiar la contraseña que viene por defecto en nuestro router Wi-.Fi, ya que es este la puerta de entrada a nuestros dispositivos conectados”. En cuanto al tipo de credenciales que vayamos a usar, “que sean únicas y robustas”. Largas, con símbolos e intercalando números y letras mayúsculas y minúsculas.

También aboga por “utilizar el sistema de conexión WPA2/WPA3, en lugar del sistema antiguo WEP”, así como también “activar un ‘firewall’ que bloquee accesos remotos y desconocidos”.

“Aunque nunca vamos a estar 100% aislados del mundo exterior, reforzar las contraseñas --del router y de las cuentas asociadas a los dispositivos-- y utilizar programas de vigilancia son maneras sencillas con las que podemos dificultar el acceso a los ciberdelincuentes a nuestra información más personal”, concluye.