Las claves de la prórroga de los ERTE: nada de hora extras, exención de cotizaciones y nada de ETTs

En las próximas horas, una nueva ronda negociadora entre el Gobierno y los agentes sociales tratará de alcanzar un acuerdo para ampliar su vigencia hasta el 30 de septiembre . Tanto el Ministerio de Trabajo como CCOO creen que el acuerdo está ya "muy cerca" y que hoy será posible cerrarlo para llevarlo, posiblemente este viernes, a un Consejo de Ministros extraordinario . Por su parte, UGT y CEOE están a la espera de que se concreten algunos puntos pendientes , como la exoneración de cotizaciones de la que podrán disfrutar las empresas en ERTEs, tanto de fuerza mayor como por causas objetivas, un asunto que en el borrador del Gobierno trasladado ayer por la mañana no concretaba.

Aunque esta prohibición ya figuraba en su anterior propuesta, el Ejecutivo la precisa en mayor medida, incluyendo las externalizaciones , la mención a las ETT y una excepción: las empresas en ERTE sólo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y "otras razones objetivas o justificadas" , realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la externalización. Para ello, la empresa deberá informar previamente a los representantes legales de los trabajadores .

El borrador del decreto, al que ha tenido acceso Europa Press y que podría sufrir modificaciones para conseguir el acuerdo de sindicatos y empresarios , establece que a partir de la entrada en vigor del mismo únicamente resultarán aplicables los ERTEs de fuerza mayor solicitados con anterioridad a dicha fecha y, c omo máximo, hasta el 30 de septiembre .

Una de las novedades es que a los ERTEsde causas objetivas les será de aplicación el mismo esquema de exoneraciones de cuotas empresariales de los ERTE de fuerza mayor y en los mismos porcentajes, aún por determinar. No obstante, fuentes de la negociación han indicado que los porcentajes que barajaba el pasado lunes el Gobierno eran, en las empresas de más de 50 trabajadores , del 30 % para los empleados que se mantuvieran en el ERTE y del 45 % para los que regresen a la actividad y, en las empresas de menos de 50 trabajadores, del 40 % para los que estén en el ERTE y del 65 % para los que vuelvan a su actividad.

Compromiso de empleo también para los ERTE por causas objetivas

Otra novedad de la propuesta del Gobierno es que extiende a los ERTEs por causas objetivas la prohibición de acogerse a este procedimiento si la empresa tiene domicilio en un paraíso fiscal . Tampoco podrá repartir los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se aplique el ERTE, salvo si la empresa en cuestión abona previamente el importe de las exoneraciones disfrutadas (estas medidas se aplicaban anteriormente sólo a los ERTEs de fuerza mayor). La limitación en el reparto de dividendos no será de aplicación a las empresas que, a 29 de febrero de este año, tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.

Abrirán negociación sobre prestaciones por desempleo

En el borrador del decreto, el Gobierno no ha incluido la prórroga hasta el 30 de septiembre del 'Plan Mecuida' que sí figuraba en su anterior propuesta. Este plan permite a los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad tendrán derecho a adaptar su jornada y/o a reducirla cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.

Asimismo, se ha incluido una nueva disposición para abrir, "a la mayor brevedad posible", un diálogo entre Gobierno y agentes sociales para abordar cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida en los ERTE derivados del coronavirus a personas con varios contratos a tiempo parcial, así como para estudiar posibles soluciones para el consumo, durante el estado de alarma, de las prestaciones y subsidios de paro de trabajadores no afectados por ERTE.

