La crisis de suministros en Reino Unido deja a España sin alcohol en discotecas y pubs

Los procesos burocráticos establecidos desde la salida de las islas británica s de la Unión Europea han afectado destacablemente a la importación de sus productos, pero no es la única causa de este desabastecimiento.

Durante la pandemia de la COVID-19 las fábricas rebajaron su nivel de producción, cuando no la pararon, ya que el consumo de este tipo de bebidas había dismuido. La gente no podía salir de sus casas, los bares estaban cerrados, la vida nocturna dejó de existir. Ahora, con el levantamiento de las restricciones, la demanda se ha disparado y la producción aún no ha vuelto a lo que era antes.