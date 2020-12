Una de nuestras máximas preocupaciones a nivel económico es la relacionada con nuestra pensión por jubilación. De hecho, según un recuente estudio elaborado por ING, 9 de cada 10 españoles cree que no recibirá una pensión pública cuando se jubile o que esta no será suficiente para mantener su nivel de vida. Sin embargo, pocos españoles se han puesto manos a la obra y han empezado a ahorrar: la misma estadística, publicada el pasado mes de noviembre, señala que 7 de cada 10 todavía no ha empezado a hacerlo. ¿A qué edad deberías empezar a ahorrar para tu jubilación?