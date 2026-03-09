El Ayuntamiento de Santander crea un órgano con el objetivo de recebar información y pruebas de la tragedia de El Bocal

La causa de la tragedia de la pasarela de El Bocal, Santander, aún entre incógnitas

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado personarse en la causa judicial abierta por el suceso de El Bocal y creará un órgano para recabar y centralizar toda la información y documentación sobre el colapso de la pasarela que provocó la muerte de seis jóvenes.

La alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado este lunes que, de manera inmediata, se pondrá en marcha este órgano, que va a aglutinar a los diferentes servicios y al frente del cual estará el secretario municipal, que, como habilitado nacional, garantiza la imparcialidad, la transparencia y la respuesta eficaz y con celeridad que requiere este asunto.

En un comunicado, Igual ha indicado, además, que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la incoación de expediente disciplinario a la agente de la Policía Local que recibió la llamada del servicio de emergencias 112 en la que se alertaba del mal estado de la pasarela de El Bocal y del riesgo de caída a las rocas para quienes transitaran por ella.

El informe policial

Este expediente disciplinario se ha elaborado de acuerdo con los hechos y circunstancias recogidos en el informe emitido el pasado viernes por la Jefatura de la Policía Local.

No obstante, Igual ha aclarado que la tramitación del expediente se suspende hasta que exista una resolución judicial sobre este asunto, ante el principio de prioridad del procedimiento penal, según el cual, cuando unos mismos hechos pueden ser constitutivos de delito y a la vez de una infracción administrativa, el orden jurisdiccional penal tiene preferencia.

El Ayuntamiento ha informado, además, que ha aprobado personarse en el caso que ha abierto la titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, al que remitirá la información que le ha solicitado.

Las barreras físicas en la pasarela

Esta información comprende la documentación que conste en el Ayuntamiento sobre el proyecto técnico de la obra ejecutada por la Demarcación de Costas en Cantabria; el estado administrativo de la misma; los convenios, acuerdos o comunicaciones que se hubieran suscrito relativos a la conservación, mantenimiento o explotación de la senda litoral; así como cualquier informe técnico relativo al estado de conservación o seguridad de la pasarela.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aclarado que la colocación de barreras físicas en la pasarela de El Bocal ha sido realizada por personal municipal después de que la Policía Nacional así se lo requiriera a la Policía Local, en cumplimiento de las primeras diligencias dictadas por la autoridad judicial, en las que se ordena la adopción de medidas para evitar cualquier acceso a la misma.