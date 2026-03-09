EEUU dice que ha aniquilado casi la mitad de los noventa buques de la Marina de Irán

David Cacho 09 MAR 2026 - 21:54h.

Donald Trump dice que la guerra está prácticamente acabada

Francia anuncia una misión internacional para proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz

Compartir







Israel y Estados Unidos han vuelto a atacar con intensidad los dos frentes que tienen abiertos en esta contienda: Irán y Líbano en el décimo día de una guerra que Trump dice que está cerca de su final.

En la capital libanesa, Israel ha golpeado un edificio de la zona sur, donde está instalado Hizbulá. Pero también el centro de Beirut, un hotel en el que han muerto cuatro personas.

PUEDE INTERESARTE Israel e Irán intensifican sus ataques 10 días después del inicio del conflicto, sin una tregua a la vista

Turquía anuncia que baterías antiaéreas de la OTAN neutralizan otro misil lanzado desde Irán

Por segunda vez, Turquía -país miembro de la OTAN- ha derribado un misil iraní que cruzaba su espacio aéreo. La pregunta es si se trata de un error o si el objetivo era la base de la Alianza en Incirlik, con presencia española. El rumbo de la trayectoria hace pensar que sí.

"Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que concreta que restos de la munición interceptada cayó en una zona deshabitada de Gaziantep.

"No ha habido víctimas ni heridos", han confirmado las autoridades turcas quien han señalado que el país confiere "gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En un mensaje de aviso, ante el segundo incidente de este tipo desde el inicio de las represalias de Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel, Ankara insiste en que "se tomarán todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo" del país.

Y, en este sentido, pide a todos los actores "prestar atención a las advertencias de Turquía" en este sentido. El pasado miércoles, Turquía denunció el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán que fue, igualmente, derribado por los sistemas de defensa antiaérea de la Alianza Atlántica. La OTAN reiteró su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. La organización tra

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Francia anuncia una misión internacional para proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz

El presidente francés ha anunciado que su país va a liderar una misión internacional para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz. Será, eso sí, cuando pase la fase más caliente del conflicto. Francia contribuirá a largo plazo con dos fragatas a la misión naval en el mar Rojo, 'Aspides'. En total, la presencia francesa incluirá ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y el portaaviones 'Charles de Gaulle', actualmente cerca de Creta, en Grecia.

Según Macron, el despliegue francés en el Mediterráneo, unido al de Reino Unido, España y Grecia, al que también ha prometido sumarse Italia, es un ejemplo concreto de la Europa de la defensa. "Esta que tanto deseamos, no es solo palabras, conceptos que hemos elaborado, instrumentos y financiación que hemos puesto en marcha. También son mujeres y hombres comprometidos, son capacidades militares desplegadas, y eso es lo que queremos", ha indicado.

El presidente chipriota, por su parte, ha valorado este mensaje de unidad. "Europa está unida, decidida a garantizar la seguridad de sus Estados miembros y a restablecer las condiciones de estabilidad en el Mediterráneo oriental y en Oriente Próximo", ha señalado. Christodoulides ha aseverado que la unidad "no es solo un principio ni un valor" europeo sino que es la propia "fuerza" del continente.

Por su lado, Mitsotakis ha insistido en que el despliegue europeo es "claramente defensivo" pero deja claro que el continente no va a ceder ante amenazas. "No vamos a aceptar una amenaza, ni vamos a aceptar que Chipre o cualquier otro país miembro de la UE no pueda afrontar el problema a la seguridad de la Unión Europea", ha indicado, para a renglón seguido expresar la voluntad de la UE de defender la libre navegación y comercio en el canal de Suez.

El primer ministro griego también ha reiterado que no debe haber "complacencia" en Europa. "Debemos estar preparados para defendernos de amenazas asimétricas, que también pueden traducirse en grandes flujos de refugiados", ha advertido.

Trump dice que la guerra está prácticamente acabada

Precisamente allí, el lugar al que todo el mundo mira por su importancia vital para el comercio energético, Estados Unidos ha destruido una corbeta del ejército iraní. Según el Pentágono, han acabado ya con casi la mitad de los noventa buques de la Marina de Irán.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que Irán "no tiene Armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", ha recalcado. Asimismo, ha celebrado que la guerra está "muy adelantada con respecto al calendario previsto", días después de apuntar a que los ataques contra territorio iraní se prolongarían a un período de entre cuatro y cinco semanas.