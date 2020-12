Hace doce años que llegó a la presidencia de la federación europea de asociaciones de analistas financieros ( EFFAS , European Federation of Financial Analysts Societies ), que agrupa a dieciséis asociaciones nacionales con más de 20.000 miembros, todos profesionales de la inversión, la gestión de activos y el análisis financiero de nuestro continente.

Desde entonces, Jesús López Zaballos , en representación del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) , del que es uno de sus 1.500 miembros, representa los intereses de los profesionales de la inversión en el Viejo Continente, que en la actualidad tienen que ver, sobre todo, con su formación; con las certificaciones exigidas por los reguladores de los mercados para desarrollar distintas tareas profesionales alrededor de la inversión. Con la inclusión de los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno en el sector, conocidos como ESG (Environmental, Social and Governance) , en los que la federación europea que preside está siendo impulsora con el lanzamiento pionero a nivel mundial de un certificado profesional para analistas en ESG que la Unión Europea se está planteando generalizar; y con los estándares éticos y la deontología que deben regir estas actividades. Cuestiones que saltaron a la primera plana del debate público tras la crisis financiera desatada en 2008 a raíz de la caída de Lehman Brothers.

Zaballos proyecta también en distintos consejos de administración sus años de experiencia y la visión europea e internacional que le aportan la presidencia de EFFAS y ser miembro de la junta directiva de la asociación internacional de analistas financieros certificados ( ACIIA, Association of Certified International Investment Analysts ) . Así, en la actualidad es miembro de los consejos de administración y presidente de las comisiones de auditoría de Mapfre Inversión y Mapfre Asset Management.

¿Es de los que piensan que esta crisis será más profunda y larga que la de 2008 o de los que creen que se superará en menos tiempo?

Esta es una crisis más global que la anterior, que fue más del sistema financiero y sobre todo en los países más desarrollados. La actual afecta al corazón de las familias y las empresas en todo el mundo y pienso que la recuperación va a ser más lenta, aunque haya vacuna. Se ha hundido el consumo, y muchos negocios, especialmente en España que es un país de pymes, no se van a recuperar, influidos también por la edad de muchos pequeños empresarios. Los Estados han de favorecer el crecimiento económico, pero sin empresas no hay empleo, recaudación ni crecimiento.

¿Cómo se ve la crisis en Europa?

Los países industriales saldrán antes de la crisis, pero la Unión Europea no es homogénea, con una Alemania industrial; una Suecia con una cultura hacia dentro; una Noruega con una previsión social que garantiza los sistemas públicos; o una España orientada al turismo y muy por debajo de la media europea en previsión social y seguros, en todo lo que tiene que ver con invertir para planificar el retiro.

Entonces, ¿cuál ha de ser el camino de salida de la crisis para España?

Una solución sería el acceso a crédito para la recuperación del consumo y las empresas, pero la banca no puede facilitar financiación a quien cree que no es capaz de salir adelante. El teletrabajo también tiene implicaciones muy importantes en nuestro país, porque se reduce la actividad de la hostelería, del transporte, del sector textil. Creo que perjudica a los pequeños, que van a ser sustituidos por los grandes y el comercio electrónico.

La economía es una cadena y, desde luego, la subida de impuestos y la penalización del ahorro no son la solución. Ni las subvenciones , que no incentivan la generación de riqueza a medio y largo plazo.

Ha comentado que España está muy por detrás de Europa en planificación de la jubilación, ¿vamos a cobrar pensiones en el futuro como hoy?

No. Es evidente porque no es sostenible para el Estado español, a no ser que aumentasen considerablemente la natalidad, el empleo y la inmigración. Pero es que, además, la deuda pública es tan abultada, que el Estado tiene que destinar muchos recursos a devolver la deuda impidiendo destinarlos al sistema de pensiones.