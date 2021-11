The Bellies son unos simpáticos bebés interactivos están causando furor entre los niños del planeta tierra. Son los ciudadanos Bellyville más tiernos y simpáticos, pero también algo traviesos. Cada vez que un bebé Bellies es adoptado, se entrega junto con una práctica guía de cuidados básicos y recomendaciones (La bellypedia). Cada bebé cuenta con una personalidad característica y cuando se juntan dos o más se comunican entre sí.

La familia de Bebés Llorones Lágrimas Mágicas crece con las nuevas muñecas Dress me Up, que ahora pueden vestirse con ropita de verdad. La colección cuenta con 12+1 nuevas muñequitas, con diferentes looks intercambiables para coleccionar.