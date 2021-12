No obstante la decisión aún no está tomada si nos atenemos a las palabras de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que "hay margen" para mantener más allá de final de año el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables a un tipo superreducido del 4 % "si fuera necesario". "No hay ninguna decisión acordada, más que la voluntad o la constatación de que efectivamente el Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas para atender las necesidades ciudadanas", ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.