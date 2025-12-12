Alberto Rosa 12 DIC 2025 - 17:29h.

El puertorriqueño dejó entrever en una entrevista que 2026 será su último año sobre los escenarios

Don Omar prepara un concierto especial en España para 2026, el año que podría ser su retirada definitiva

Si ayer fue con Rosalía, la locura por conseguir entradas este viernes ha sido por Don Omar. El cantante puertorriqueño ha agotado en tiempo récord todas las entradas para su único concierto en España el año que viene. Nada más y nada menos que 40.000 entradas vendidas en menos de una hora.

El artista actuará el próximo 16 de julio en el Cook Music Fest que se celebra en Santa Cruz de Tenerife, única fecha confirmada del artista en Europa. La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord. Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Con 47 años, William Omar Landró continúa acumulando hitos en su carrera, respaldada por tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro. Su presencia en la industria sigue siendo tan relevante como siempre: en el último año recibió el Premio Ícono Global de Premio Lo Nuestro y fue destacado por People en Español como uno de los 50 Más Bellos.

Esta podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en directo, ya que en una entrevista reciente adelantó que 2026 podría ser el año de su retirada, tras una última gira.

El cantante, que hace un año y medio anunciaba que padecía cáncer, del que actualmente se encuentra libre de enfermedad, se encuentra preparando nuevos conciertos tras una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

Don Omar anunció en 2024 que padecía cáncer

En julio de 2024, Don Omar sorprendió a sus fans con el anuncio en sus redes sociales que padecía cáncer. "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", dijo entonces.

Al no especificar ni qué tipo de cáncer padecía ni qué pronóstico implicaba el mismo, los fans se enfrentaron con incertidumbre a estas palabras. Días más tarde, actualizó su estado de salud, aliviando a muchos fans.

"Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme", reza el texto de su última foto compartida en esta red social. Con él, Don Omar confirma que se ha tenido que someter a una intervención para extirpar este tumor maligno y que la misma parece haberse realizado con éxito.