El proyecto destaca por promover la slow fashion, apoyar a artesanas en riesgo de exclusión y fomentar la educación en sostenibilidad

Beatriz Rocha transforma su pasión por la moda y la artesanía en The Figbees, un proyecto de moda sostenible

Compartir







A CoruñaBeatriz Rocha comenzó su trayectoria profesional en el mundo del Derecho, pero su verdadera pasión siempre estuvo en la moda y la artesanía. Durante sus viajes, adquiría piezas artesanales y se interesaba por sus creadores y técnicas, cultivando así un gusto por la creatividad y lo hecho a mano.

En 2015, su interés por la cestería y la pintura artesanal dio lugar a The Figbees, un proyecto que llevaba oculto desde 2011 y que pronto captó la atención de tiendas en Barcelona y la Costa Brava. En 2016 decidió dejar su carrera jurídica para dedicarse por completo a su proyecto, consolidando la presencia de la artesanía textil gallega.

Para Rocha, el textil también es artesanía y merece visibilidad. Proyectos autonómicos y privados, como Artesanía de Galicia, Somos Saco o la Hacería, trabajan para difundir el talento de los artesanos, mientras que colaboraciones entre diseñadores y artesanos ayudan a dar a conocer a quienes crean bordados, brocados o teñidos únicos.

Además, la slow fashion guía la producción de The Figbees, con prendas únicas o en pequeñas unidades, tejidos orgánicos o reciclados y teñidos con materiales naturales. Incluso el embalaje y las etiquetas se realizan con materiales reutilizados o reciclados, buscando minimizar la huella ambiental y mejorar la trazabilidad de cada pieza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Compromiso social y educativo

La sostenibilidad social también es clave: The Figbees colabora con artesanas en riesgo de exclusión social de todo el mundo, garantizando un salario justo y apoyando la preservación de sus tradiciones. Además, parte de los beneficios se destinan a proyectos de conservación de abejas, reflejando el compromiso de la marca con la biodiversidad.

La educación forma parte del proyecto, con talleres dirigidos a niños, adultos y estudiantes de moda o arte. En estas actividades se enseña a reutilizar materiales, crear con tintes naturales y respetar los ritmos de la naturaleza, transmitiendo el valor del reciclaje y la sostenibilidad de manera práctica y divertida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Reconocimiento al talento gallego

Por todo esto, Beatriz Rocha acaba de ganar el primer premio de la III Edición del campeonato JF64 Emprende, con un premio de 1.000 euros, destacando la creatividad y proyección de su proyecto.

El evento, respaldado por la Xunta de Galicia, Artesanía de Galicia y el Concello de A Coruña, reunió a nueve finalistas y se consolida como un espacio para impulsar el emprendimiento joven gallego, fomentando la conexión entre talento emergente, profesionales y agentes institucionales.