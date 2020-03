Yolanda Díaz la lía con su guía para enfrentarse al coronavirus en las empresas

Iglesias no para de apagar incendios. Primero por el anteproyecto de ley chapuza contra la violencia machista presentado por Irene Montero. Lo de chapuza lo dejó claro el PSOE filtrando errores de novatos. Ahora, el vicepresidente, que ya sabe. lamentablemente, lo que es sufrir un escrache -lo llevó con dignidad, todo hay que decirlo-

La ministra ha señalado que, en todo caso, "de lo que se trata es de planes coordinados" , y ha asegurado que en materia económica "estaremos coordinados para que no haya ningún decalaje si finalmente la UE decide que es oportuno establecer estímulos económicos".

Ha explicado que en estos momentos se está preparando una batería de medidas de estímulo económico, con actuaciones en distintos departamentos, que se podrían implantar en el caso de que se prolongara la epidemia "más allá de los próximos meses" y por tanto, se produjera un impacto "más alto" en términos económicos, es decir, una ralentización. Estas medidas se implantarían en coordinación con el resto de países de la UE. También se solicitaría a Europa mayor flexibilidad con los objetivos de consolidación fiscal "a efectos de que se pueda poner por encima de cualquier otra cuestión la seguridad y la salud de las personas". Montero ha precisado que "hoy por hoy, en España la epidemia está contenida" , y por lo tanto, no habría que tomar medidas adicionales.

"Nosotros no queremos líos con nadie. Es un problema de todos", ha expresado el líder de la patronal a preguntas de los periodistas tras su intervención en un foro económico en la capital cántabra, durante el cual también se ha referido a este asunto y ha ofrecido la colaboración de la organización que dirige al Gobierno, al que ha pedido diálogo con los agentes sociales: "Estamos para ayudar".

Garamendi ha manifestado, durante la conferencia organizada por 'El Diario Montañés', que en CEOE no desean que "nadie enferme", pero tampoco que "se cierren empresas y fábricas al libre albedrío", más cuando las autoridades "competentes" en un tema "de salud" están diciendo que no hay motivo para tal extremo y, además, están pidiendo "calma y tranquilidad", así como "prudencia, seriedad y moderación". Así, ha dicho que en el seno de la patronal no "entienden" el documento editado por Trabajo, que a su juicio genera "alerta" y, por tanto, es "contrario" a lo que se está solicitando a los empresarios y al conjunto de la sociedad.