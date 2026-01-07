Molina de Aragón revalida su título como uno de los principales polos de frío de la península

Enero empieza con un fuerte descenso de las temperaturas en todas las ciudades, registrando las temperaturas más bajas

Las bajas temperaturas no han pillado desprevenidos a los vecinos de Segovia, ya que están acostumbrados al frío y a la nieve. Los termómetros siguen bajando en zonas como Molina de Aragón, donde revalida su título como uno de los principales polos de frío de la península.

La nieve, el viento, el frío y oleaje han dejado hoy a 14 comunidades autónomas en alerta con mínimas de -6°C en Girona y Huesca, -5°C en Ávila y Cuenca y de hasta -14°C en Parameras de Molina (Guadalajara), esta última con nivel rojo de "peligro extraordinario", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El frío y la nieve sorprende a los valencianos y sevillanos

Los amaneceres fríos y los coches congelados sí que han pillado por sorpresa a los residentes valencianos. Las bajas temperaturas no dan tregua a los vecinos, quienes no dan crédito a este tiempo. Tampoco se acostumbran en Sevilla, donde las bajas temperaturas están provocando que muchos no quieren recorrer las calles.

La alternativa para ellos podría ser quedarse en casa, pero a muchos no les queda más remedio que ir bien abrigados y cargados de positividad. Porque combatir el frío se vuelve en una necesidad para afrontar la jornada laboral.