Alemania podría alcanzar los 100.000 contagios al día: desde las UCI se pide el cierre nacional

Previsible crecimiento también de la cifra de muertos

Las UCI de Alemania piden 15 días de cierre nacional

La elevada incidencia reduce efecto de la campaña de vacunación

En este sentido, afirmó que la necesidad de aplicar el "freno de urgencia" "no es compatible" con los planes de algunas regiones de ensayar modelos de reapertura de la vida pública . Así, y a pesar de haber superado la incidencia de 100 -117,8 según datos actualizados-, la ciudad-estado de Berlín, por ejemplo, anunció ayer que mantendrá la desescalada iniciada a mediados de este mes.

Medidas para evitar desplazamientos

En tanto, Spahn anunció que la obligatoriedad de presentar un test negativo para ingresar a Alemania por vía aérea se hará efectiva en la madrugada del martes y no el domingo, como estaba inicialmente previsto. De esta manera, se quiere conceder "algo más de tiempo a los viajeros y aerolíneas", y en particular a estas últimas para organizar el testeo en países donde la infraestructra para tal efecto todavía no está tan desarrollada.