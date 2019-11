Alta tensión en Bolivia: toman medios de comunicación y queman la casa de la hermana de Morales

Morales, ante los ataques a los medios de comunicación, ha aludido a Waldo Albarracín y a Rolando Villena, que fueron defensores del pueblo y ahora son parte de los grupos de oposición que demandan la dimisión del presidente. "Bajo el edificio, en la avenida, hay personas en la puerta de Bolivia TV", ha indicado el director de Patria Nueva, Iván Maldonado, según ha recogido el medio local 'La Razón Digital'. "No es correcto en democracia que se quiera presionar. No se puede presionar ni hostigar ni amenazar a los trabajadores que en este momento estamos cumpliendo una labor, estamos llamando al diálogo, no a la confrontación", ha agregado.